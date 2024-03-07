Камоцци: «Поведение Промеса должно измениться»

Футбольный менеджер Франко Камоцци высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе.

На данный момент нидерландский футболист находится в ОАЭ под домашним арестом в ожидании суда. Напомним, ранее игрок попал в ДТП и скрылся с места аварии.

«Промес — по-прежнему большой игрок, в этом нет сомнений. Но в ситуации, в которую он попал, теперь все зависит только от него. Его поведение должно измениться», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Промес появился на поле в 21 матче во всех турнирах, в которых восемь раз поразил ворота соперников и оформил восемь ассистов.

Отметим, что ранее Промес пропустил матч с «Зенитом» и, скорее всего, не сможет помочь команде в игре с «Факелом».