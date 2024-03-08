Гладилин считает, что у «Спартака» не будет проблем из-за отсутствия Промеса

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о предстоящем матче 20-го тура чемпионата России между «красно-белыми» и «Факелом».

- У «Спартака» достаточно качественных футболистов. Проблем не будет в отсутствии Промеса. У Квинси проблемы с самим собой, - цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Напомним, Квинси Промес из-за проблем с законом не может вылететь в Россию из ОАЭ. Ранее сообщалось, что нидерландец в настоящее время ожидает суда.

Встреча между «Спартаком» и «Факелом» пройдёт 10 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В текущем сезоне 32-летний Промес провёл в РПЛ 17 матчей, забил шесть голов и сделал столько же результативных передач. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2025 года.