Зиньковский и Угальде — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Факелом»

Сегодня, 10 марта, «Спартак» примет на своём поле «Факел» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги.

Пресс-служба «красно-белых» опубликовала список футболистов, которые смогут принять участие в предстоящем поединке.

Стартовый состав «Спартака»: Максименко (вр), Рябчук, Бабич, Дуарте, Зобнин (к), Зиньковский, Пруцев, Мартинс, Медина, Игнатов, Угальде.

Запасные: Селихов (вр), Свинов (вр), Чернов, Джикия, Тавареш, Литвинов, Умяров, Денисов, Зорин, Мозес, Соболев.

Матч «Спартак» - «Факел» пройдет в «Лужниках». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.