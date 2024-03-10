Заварзин назвал причины поражения «Спартака» от «Факела»

Известный функционер Юрий Заварзин прокомментировал сенсационное поражение «Спартака» в домашнем матче с «Факелом».

В 20-м туре Российской премьер-лиги команда Сергея Ташуева дважды поразила ворота москвичей и увезла с собой три очка.

«Несчастный случай. В начале матча «Спартак» себя переоценил. Думали, что на одном мастерстве доедут», — заявил Заварзин порталу «РБ Спорт».

После второго пропущенного мяча «Спартак» начал идти в атаку, но команда стала спешить, а в таких случаях мало что получается.

После 20 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.