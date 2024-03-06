Агент Пояркова: «Рассчитываем, что Николай станет футболистом стартового состава «Факела»

Павел Банатин, агент защитника «Ростова» Николая Пояркова, выступающего на правах аренды за «Факел», высказался о будущем своего клиента.

По мнению агента, пока ещё рано говорить о дальнейших перспективах Пояркова. Банатин отметил, что 24-летний футболист находится в прекрасной форме и намерен бороться за место в основном составе «Факела».

«Рассчитываем, что Поярков станет футболистом стартового состава «Факела» в ближайшие несколько туров. После этого будем думать, что дальше», — приводит слова Банатина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Поярков провёл за «Факел» один матч, не сумев отметиться в нём результативными действиями.