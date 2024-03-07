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Борис Игнатьев: «Все думали, что «Зенит» обыграет «Спартак» и выйдет на первое место»

07 Марта 2024 • 23:19 Комментировать
Урал
...
Зенит
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09.03 14:00

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев высказался о матче 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).

«Перед матчем были основания говорить, что «Спартак» значительно уступает «Зениту». Все это заставляло думать, что петербургский клуб выиграет дома и выйдет на первое место. Но все оказалось не так», цитирует специалиста издание Betonmobile.

Стоит отметить, что после 19 туров «Зенит» находится на второй позиции турнирной таблицы РПЛ, коллектив заработал 37 очков. «Спартак» идёт четвертым, подопечные Гильермо Абаскаля набрали 31 балл.

Петербургский клуб 9 марта встретится с «Уралом» в Екатеринбурге. Начало - в 14.00 (мск). А «красно-белые» сыграют с «Факелом» в Москве. Начало - в 19.00 (мск).


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Спартак Москва Зенит Борис Игнатьев РПЛ ещё теги

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