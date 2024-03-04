Журова — о помощи российских властей Промесу «Как это возможно вообще?»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что власти России содействовали вызволению футболиста «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ.
«Как это возможно вообще? Очень интересно. Тут просто вопрос договорённостей Нидерландов и ОАЭ. У нас, например, с ОАЭ есть договор о выдаче», приводит слова политика «Матч ТВ».
Напомним, что игрок московского клуба был признан виновным в контрабанде крупной партии запрещённых веществ. В итоге нидерландский суд приговорил нападающего к шести годам лишения свободы заочно.
После этого Промес был задержан в аэропорту Дубая, однако по другому делу о ДТП.
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