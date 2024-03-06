Известный агент из Дубая (ОАЭ) Халид Садики назвал причину переноса суда форварда «Спартака» Квинси Промеса.

Напомним, что нидерландец был задержан в аэропорту Дубая при вылете московской команды в Россию. Игрок является виновником дорожно-транспортного происшествия, с места которого затем скрылся.

«На самом деле, это нормально для ОАЭ. Такое случается довольно часто, заседания переносятся по разным причинам. Совсем не обязательно, что это связано с какими-то закулисными играми», - приводит слова Садики сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

Добавим, что из-за этого инцидента форвард пропустил встречу 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0). «Красно-белые» планируют оштрафовать нападающего после возвращения в РФ.