Стипиди: «Поражение «Спартака» от «Факела» – никакая не сенсация»

Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил поражение московского «Спартака» от воронежского «Факела» (0:2) в 20-м туре РПЛ.

- Думают, опять «Спартаку» оказали медвежью услугу журналисты и специалисты футбола, рассказывавшие, что он обыграет Воронеж. «Факел» для всех неудобный соперник. Может, там у игроков нет такого мастерства, как в «Спартаке», но зато стремление к победе превышает всё. Ребята в «Факеле» очень упорные, и они играют в тот футбол, в который нужно играть. Поражение «Спартака» от «Факела» – никакая не сенсация, а закономерный результат.

После 20 туров чемпионата России «Спартак» занимает в таблице шестое место, набрав 31 очко.