Кобелев назвал четыре команды, которые будут вести борьбу за победу в чемпионате России

Бывший главный тренер «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрей Кобелев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» назвал команды, которые будут вести борьбу за победу в чемпионате России.

«В любом случае, «Зенит», «Краснодар», «Динамо» и «Спартак» должны бороться за пьедестал. На сегодняшний день ничего не изменилось, «Краснодар» оступился, «Зенит» свою игру выиграл, а в случае победы «Динамо» будет ещё интереснее. Соответственно, в любом случае, 11 матчей - это длинный путь, а с другой непонятно, то ли «Зенит» такой сильный, то ли «Урал» такой слабый. Всё равно я ожидаю хорошую концовку чемпионата», — сказал Кобелев.

У кого наибольшие шансы стать победителем чемпионата России «Зенит» «Краснодар» «Динамо» «Спартак» Результаты • Архив

После победы «Зенита» над «Уралом» команда из Санкт-Петербурга возглавила турнирную таблицу чемпионата России. Таким образом, от лидера РПЛ на одно очко отстаёт «Краснодар», а «Динамо», идущее на третьем месте, отстаёт на пять очков.