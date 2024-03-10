Защитник «Спартака» пропустит матч с «Факелом» из-за болезни

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, почему защитник команды Леон Классен не примет участия в матче против «Факела».

Ранее «красно-белые» опубликовали заявку на игру, в которой не оказалось Классена. При этом отметим, что в строй вернулись Томаш Тавареш и Руслан Литвинов, которые залечили свои травмы.

«Почему Леона Классена нет в заявке на матч? Классен приболел», — приводит слова Зеленова Metaratings.

Встреча 20-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Факелом» состоится сегодня, 10 марта. Начало матча запланировано на 19:00 по столичному времени. Не пропустите текстовую трансляцию поединка, которая будет доступна на портале LiveResult.

Зиньковский и Угальде — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Факелом»

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