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Титов – об отъезде Абаскаля перед матчем с «Зенитом»: «Пусть так делает всегда!»

04 Марта 2024 • 20:51 Комментировать
Урал
...
Зенит
09.03 14:00

Экс-футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением о том факте, что наставник московского клуба Гильермо Абаскаль улетел из Санкт-Петербурга перед матчем 19-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Без Абаскаля команда сыграла на ноль с «Зенитом», не проиграла. Да пусть он так делает всегда! Главное, чтобы «Спартак» набирал очки», – приводит слова Титова «Матч ТВ».

Прославленный игрок считает, что испанского специалиста не следует за это судить, так как у него отличная коммуникация с его помощниками.

Напомним, что встреча между командами закончилась со счётом 0:0. Абаскаль не смог присутствовать на тренерской скамейке из-за дисквалификации.


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Спартак Москва Зенит Егор Титов РПЛ Гильермо Абаскаль ещё теги

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