Титов – об отъезде Абаскаля перед матчем с «Зенитом»: «Пусть так делает всегда!»

Экс-футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением о том факте, что наставник московского клуба Гильермо Абаскаль улетел из Санкт-Петербурга перед матчем 19-го тура чемпионата России с «Зенитом».

«Без Абаскаля команда сыграла на ноль с «Зенитом», не проиграла. Да пусть он так делает всегда! Главное, чтобы «Спартак» набирал очки», – приводит слова Титова «Матч ТВ».

Прославленный игрок считает, что испанского специалиста не следует за это судить, так как у него отличная коммуникация с его помощниками.

Напомним, что встреча между командами закончилась со счётом 0:0. Абаскаль не смог присутствовать на тренерской скамейке из-за дисквалификации.