​Ловчев поделился ожиданиями от матча «Спартака»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о воскресном матче команды против «Факела» в рамках двадцатого тура чемпионата России.

Ловчев указал на то, что «Спартак» проведёт первую домашнюю игру после затяжной паузы. По мнению экс-игрока «красно-белых», неважно, что матч пройдёт в «Лужниках».

«Сегодня на первый план выйдет мастерство игроков, которое у «Спартака» выше, чем у «Факела». Учитывая, что теряет очки «Краснодар», и можно подобраться к лидерам, «Спартак» будет хорошо настроен. Для них это самое важное», - цитирует Ловчева Sport24.

Матч «Спартак» - «Факел» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.