В «Спартаке» объяснили, почему пострадал газон «Лукойл Арены»

Одна из самых громких новостей российского футбола в вечер четверга – московский «Спартак» не сыграет с «Факелом» на своём домашнем стадионе, «Лукойл Арене». Комиссия РПЛ по проверке качества газона оценила его состояние как неудовлетворительное.

В московском клубе объяснили, почему газон получил зимой урон и оказался неготовым к первому домашнему матчу.

«Зимой проводилась плановая реновация футбольного поля. В начале февраля его состояние было идеальным, но затем, из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне рекордного количества атмосферных осадков в виде снега молодое газонное покрытие повредилось. Экстренные меры по восстановлению характеристик поля, принятых и проведенных агротехнической службой, дадут результат позже», - сказали в пресс-службе «Спартака».

Ранее федеральный спортивный телеканал сообщил, что матч «Спартак» - «Факел» в рамках 20 тура РПЛ будет сыгран на другом стадионе.