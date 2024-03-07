Гранат считает, что «Спартаку» будет тяжело попасть в тройку РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Гранат высказался о перспективах столичного клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что за место в пятёрке «красно-белые» точно должны побороться.

«На медали, наверное, тяжеловато будет уже претендовать, а вот на пятерку вполне реально», - приводит слова Граната «Матч ТВ».

Напомним, что подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвёртое место в турнирной таблице. В ближайшем туре они сыграют против воронежского «Факела». Матч 20-го тура пройдёт в воскресенье, 10 марта, в «Лужниках».