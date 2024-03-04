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Балахнин – о Промесе: «Если кто-то виноват, то нельзя называть чёрное белым»

04 Марта 2024 • 20:11 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
10.03 19:00

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о форварде «Спартака» Квинси Промесе, которого нидерландский суд признал виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков.

Ему заочно присудили шесть лет тюрьмы.

«Если у игрока есть серьёзная провинность перед законом, то какая разница, где он её совершил. Мы все люди. И если кто-то виноват, то нельзя называть чёрное белым», – приводит слова специалиста издание Vprognoze.ru.

При этом тренер не хочет, чтобы чемпионат России потерял такого качественного футболиста, так как он многое сделал для развития лиги и московского клуба.


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Спартак Москва Сергей Балахнин РПЛ Квинси Промес ещё теги

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