Балахнин – о Промесе: «Если кто-то виноват, то нельзя называть чёрное белым»

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о форварде «Спартака» Квинси Промесе, которого нидерландский суд признал виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков.

Ему заочно присудили шесть лет тюрьмы.

«Если у игрока есть серьёзная провинность перед законом, то какая разница, где он её совершил. Мы все люди. И если кто-то виноват, то нельзя называть чёрное белым», – приводит слова специалиста издание Vprognoze.ru.

При этом тренер не хочет, чтобы чемпионат России потерял такого качественного футболиста, так как он многое сделал для развития лиги и московского клуба.