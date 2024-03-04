​​Российские власти вмешались в ситуацию Промеса в ОАЭ

В прессе появилась информация о том, что Квинси Промес отделается лишь штрафом в ОАЭ, после чего отправится в расположение «Спартака». Более того, Промес не будет экстрадирован в Нидерланды, где ранее он получил два тюремных срока.

Как сообщает Voetbalprimeur, ссылаясь на источники в России, Промесу помогли российские власти.

«По данным источников в России, Промес частично обязан этим решением вмешательству российских властей. Сообщается, что консультации с ОАЭ прошли на самом высоком уровне», - говорится в новостной заметке.

Отметим, что Промес подал апелляции на тюремные сроки по делам о нанесении ранений и контрабанде наркотиков. Суммарно ему назначили семь с половиной лет тюрьмы.

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