Бояринцев — о борьбе «Спартака» за чемпионство: «Будет сложновато, но ничего невозможного нет»

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о перспективах «красно-белых» в чемпионской гонке.

«Будет сложновато, но ничего невозможного нет. Надо просто сконцентрироваться. Но медали в этом году надо в любом случае брать», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

По итогам 19 сыгранных туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 31 очко. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Краснодара» составляет восемь баллов.

10 марта подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против «Факела». Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.