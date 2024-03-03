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Кузьмичёв: «У Джикии хорошие отношения с тренерами, за исключением Абаскаля»

03 Марта 2024 • 15:38 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
10.03 19:00

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг защитника «красно-белых» Георгия Джикии.

Напомним, футболист не попал в стартовый состав соей команды на матч 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). В первом тайме в кадр попал эпизод, на котором Джикия беседует с тренером Владимиром Слишковичем.

«Это говорит о том, что у Георгия хорошие и рабочие отношения с коллективом, в том числе и с тренерами, за исключением Абаскаля.  На правах капитана Джикия подсказал какие-то вещи», — цитирует Кузьмичёва Metaratings.

Отметим, что в текущем сезоне 30-летний Джикия столкнулся с проблемой недостатка игрового времени. В нынешнем розыгрыше чемпионата России защитник провёл за «Спартак» лишь шесть матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Кузьмичёв Георгий Джикия ещё теги

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