​Развязка близко: Заседание по делу Промеса в ОАЭ может пройти сегодня

Ситуация с форвардом «Спартака» Квинси Промесом в ОАЭ может разрешиться в ближайшее время. Источник сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», знакомый с ситуацией, сообщает, что сегодня, 7 марта, в Дубае в закрытом режиме может пройти заседание по делу Промеса.

В последние пару дней адвокаты футболиста пытались перенести назначенное на 12 марта заседание на более ранний срок и, вероятно, им это удалось.

Напомним, что Квинси Промес был задержан в ОАЭ, когда команда вылетала в Россию после завершения зимних сборов. Причиной задержания футболиста стало оставление места ДТП.

Ближайший матч «Спартак» поведёт 10 марта – против «Факела» в «Лужниках».