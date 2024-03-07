Непомнящий не знает что ждать от «Спартака» в матче с «Факелом»

Известный специалист Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче 20-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Факелом».

«Думаю, что просто «Факелу» не будет, в каждой линии у красно-белых хорошие игроки. Другое дело, что когда «Спартак» объединяется - это одна команда, если единения нет - другая. От «Спартака» неизвестно чего ждать», - цитирует российского наставника Betonmobile.

Напомним, что «Спартак» сыграет с «Факелом» 10 марта в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 (мск).

К слову, после 19 туров РПЛ «красно-белые» находятся на четвертой строчке, набрав 31 очко. Воронежцы идут 11-и с 22 очками.