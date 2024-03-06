​Первый тренер Соболева прокомментировал информацию о проблеме игрока с жиром

В прессе появилась информация о том, что показатели жира в организме Александра Соболева далеки от оптимальных. Комментарий на этот счёт дал Александр Горбунов, который является первым тренером Соболева.

«Что касается жировых показателей, то Саша никогда не был толстым. Никакого жира у него нет. Он никогда не валял дурака», - цитирует Горбунова «Спорт-Экспресс».

На прошлых выходных Александр Соболев отыграл чуть более 70 минут в матче Премьер-лиги против «Зенита». Команды не смогли выявить сильнейшего на «Газпром Арене» - игра завершилась со счётом 0:0.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в воскресенье, 10 марта, - против «Факела» дома.

Соболев объяснил свою реакцию на замену