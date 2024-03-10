Каррера готов вернуться в «Спартак»

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о возможном возвращении в стан «красно-белых».

«Если бы «Спартак» позвонил мне? Как бы я отказался, я бы сразу сказал «Да». «Спартак» навсегда в моем сердце», — приводит слова Карреры издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, итальянский специалист был у руля «Спартака» с 2016 по 2018 год. За это время ему удалось привести команду к первому за 16 лет чемпионству, а также подарить «красно-белым» первый в истории Суперкубок России.

После зимней паузы «Спартак» набрал всего одно очко в двух матчах и опустился на шестую строчку в таблице РПЛ.