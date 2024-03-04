​​«Прекрасная реклама «Спартаку»: Губерниев высказался о ситуации Промеса

В прессе появилась информация о том, что нападающего Квинси Промеса лишь оштрафуют в ОАЭ за оставление места ДТП, после чего он вернётся в Россию. Комментарий на этот счёт дал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

С иронией Губерниев сказал, что Промеса нужно встретить в аэропорту, поскольку такие люди украшают российский футбол. Скорое возвращение футболиста в Россию Губерниев назвал прекрасной новостью.

«То, что он сделал в Нидерландах, то, что Квинси совершил в ОАЭ – это прекрасная реклама футболу, «Спартаку» и общечеловеческим ценностям. Да здравствует Квинси Промес!» - цитирует Губерниева Sport24.

Ранее в Нидерландах Квинси Промес получил два тюремных срока – полтора года за нанесение ранений и шесть лет за контрабанду наркотиков. В обоих случаях сторона футболиста подала апелляцию.

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