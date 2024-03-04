«Спартак» тренируется на базе в Тушино

Московский «Спартак» готовится к предстоящему матчу против воронежского «Факела» на своей базе в Тушино.

Ранее в СМИ появилась информация, что «красно-белые» ищут поле для тренировки.

— Ближайшую тренировку проводим у себя на базе в Тушино, — сообщила пресс-служба «Спартака» корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорию Петерсону.

Напомним, ранее комиссия РПЛ запретила «Спартаку» проводить матчи на «Лукойл Арене» из-за плохого состояния поля.

Ближайший матч чемпионата России «красно-белые» проведут в «Лужниках». Игра 20-го тура «Спартак» - «Факел» запланирована на 10 марта, начало — в 19:00 по мск.