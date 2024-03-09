Смородская назвала Абаскаля неадекватным тренером

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Абаскаль вообще не является адекватным тренером. Ни игру не поставил, ни атмосферы не создал. Однозначно его надо увольнять», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «Спартаку» невыгодно расторгать контракт с Абаскалем, поэтому клуб не спешит принимать решение.

На данный момент «красно-белые» находятся на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 31 очко после 19 сыгранных матчей.

В воскресенье, 10 марта, подопечные Абаскаля примут «Факел». Старт поединка 20-го тура РПЛ запланирован на 19:00 по мск.