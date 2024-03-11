Быстров – об Абаскале в «Спартаке»: «Пофиг кто! Главное, чтоб не он»

Владимир Быстров, бывший полузащитник московского «Спартака» кратко, но эффектно прокомментировал возможную отставку Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых».

«Пофиг кто! Главное не Абаскаль! Какая уже разница? Понятно, что он не оправдал надежд и доверия», - приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что при Абаскале «Спартак» в двух стартовых турах весенней части РПЛ набрал один балл. В матче 19 тура клуб сыграл в нулевую ничью с «Зенитом», притом сам Абаскаль улетел смотреть матч в Подмосковье. А в 20 туре в «Лужниках» «Спартак» второй раз в сезоне уступил «Факелу» (0:2).

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