​Черчесов высказался о поражении «Спартака»

В воскресенье «Спартак» потерпел поражение от «Факела» (0:2) в матче двадцатого тура чемпионата России. Комментарий по поводу результата дал Станислав Черчесов.

Черчесов считает, что футболисты «Спартака» могли недонастроиться на игру против «Факела». Специалист сослался на слова одного из футболистов, которые он слышал.

«В этом матче, по той или иной причине, сложилось так. «Факел» был намного заряженнее, не дал сопернику реализовать свои возможности, а сам свои мячи забил. Даже не все сам – один с пенальти, а второй спартаковцы в свои ворота отправили», - цитирует Черчесова «МК Спорт».

По словам Черчесова, дополнительные проблемы «Спартаку» мог создавать тот факт, что игра проходила в «Лужниках». Как известно, на «Лукойл Арене» возникли проблемы с газоном, поэтому матч пришлось переносить на другой стадион.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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