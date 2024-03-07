Футболист «Спартака» Медина рассказал об употреблении мате

Игрок « Спартака » Хесус Медина рассказал об употреблении мате

«В «Спартаке» чаще всего делюсь мате с Промесом. Ему нравится. Хочу привезти ему комплект для приготовления мате. А из российских игроков – с Литвиновым. Ему больше всех интересно», - приводит слова футболиста пресс-служба московского клуба.

Ранее Медина поделился ожиданиями от товарищеского матча против национальной команды России. По мнению Медины, сборные России и Парагвая очень схожи по уровню игры, поэтому очное противостояние этих команд должно получиться интересным.

Матч Россия - Парагвай состоится 25 марта в Москве на «ВТБ Арене».