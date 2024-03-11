Тарханов: Руководители «Спартака» должны думать, что делать с Абаскалем

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов дал свой комментарий о возможной отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

- Руководители «Спартака» должны думать, что делать с Абаскалем.

По игре москвичи выглядели плохо в матче с «Факелом». Воронежцы смотрелись более организованными и агрессивными. А у «Спартака» была одна суета, - приводит слова Тарханова Vprognoze.

Напомним, вчера, 10 марта «красно-белые» дома проиграли воронежскому «Факелу», пропустив два безответных мяча. После этого появилась информация о том, что испанский специалист может быть отправлен в отставку, а на замену ему рассматриваются Валерий Карпин и Игорь Осинькин, а также и бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, возглавлявший «Спартак» в 2007 году.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. До этого он тренировал швейцарский «Базель».

«Спартак» после поражения «Факелу» идёт на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «красно-белые» дома встретятся с «Уралом» из Екатеринбурга.