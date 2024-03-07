Бояринцев: «Нет никаких сомнений, что в весенней части «Спартак» будет настроен»

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о перспективах столичного клуба в весенней части сезона.

Специалист отметил, что самим игрокам уже хочется что-то выиграть, но при этом считает, что длительная пауза может отразиться не самым лучшим образом, ведь команду хорошо подвели ко второй части сезона.

«Надо максимально брать очки до паузы, а дальше поддерживать форму товарищескими матчами. Но нет никаких сомнений, что в весенней части «Спартак» будет настроен», — приводит слова Бояринцева «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.