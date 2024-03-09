Каррера уверен, что Джикия не останется без команды

Итальянский тренер Массимо Каррера высказался о будущем капитана «Спартака» Георгия Джикии.

«Найдет ли Джикия команду, если не продлит контракт со «Спартаком»? Думаю, да. Уверен, Георгий точно не останется без команды в РПЛ», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 30-летний футболист появился на поле в девяти матчах с учетом всех турниров и получил две желтые карточки.

Трудовой договор Джикии со «Спартаком» истекает предстоящим летом. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет пять миллионов евро.

10 марта «Спартак» примет «Факел» в матче 20-го тура чемпионата России. Старт поединка запланирован на 19:00 по мск.