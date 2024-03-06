Каррера — о Промесе: «Может ли преступник играть в «Спартаке»? Мне не нравится это слово»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном расторжении контракта с нападающем московского клуба Квинси Промесом.

Напомним, в феврале нидерландский футболист был приговорён у себя на родине к шести годам лишения свободы. Каррера считает, что если Промес не сможет выступать за «Спартак», клуб имеет право принять против него меры.

«Может ли преступник играть в «Спартаке»? Мне не нравится слово преступник! Я думаю, что если игрок ошибся и не сможет выполнять свою работу, клуб должен защитить себя!» — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Контракт 32-летнего вингера с московским клубом рассчитан до середины 2025 года.