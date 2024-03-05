Салихова: «Спартаку» надо перестать сливать информацию по ситуации с Промесом»

Зарема Салихова, супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о ситуации с нападающим «красно-белых» Квинси Промесом.

Ранее стало известно, что Промес не вернется в Россию из ОАЭ 5 марта, как планировалось ранее. По данным СМИ, суд по делу о ДТП с участием футболиста перенесен на неделю.

«Считаю, что клубу надо перестать сливать информацию по ситуации с Промесом. Это очень вредит», — приводит слова Салиховой Metaratings.

По мнению Салиховой, кто-то делает это специально, чтобы Промес не вернулся в Россию.

Напомним, перед вылетом «Спартака» в Санкт-Петербург из ОАЭ Промес был задержан полицией и сейчас находится под домашним арестом.