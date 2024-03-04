Губерниев оскорбил Промеса из «Спартака»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на публикацию в телеграм-канале «Советского спорта». В ней говорится о том, что один из журналистов нидерландского издания AD назвал форварда «Спартака» Квинси Промеса «главным дураком».

«Да ладно вам… Вовсе он не дурак… Обычный ******** [идиот]», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что Губерниев скрыл звёздочками часть оскорбительного слова, однако его легко расшифровать.

Напомним, что Квинси Промес недавно был задержан в ОАЭ после оставления места ДТП. Ранее футболист получил два тюремных срока в Нидерландах (1,5 года и 6 лет) – в обоих случаях поданы апелляции.

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