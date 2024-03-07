Тарпищев: Джикия может стать тренером «Спартака»

Глава российской федерации тенниса и поклонник «Спартака» Шамиль Тарпищев считает, что капитан «красно-белых» Георгий Джикия может возглавить команду в будущем.

«Спартак» должен быть образцом сплоченности коллектива. Мне видится, что тренером «Спартака» в будущем может быть Джикия», — цитирует Тарпищева «Матч ТВ».

Как считает эксперт, стержень «Спартака» сформировал Джикия и сейчас его нужно сохранить.

Джикия защищает цвета «красно-белых» с 2017 года. В нынешней кампании защитник сыграл в девяти матчах с учетом всех турниров и получил две желтые карточки.

Напомним, Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в середине текущего года.