Марков: «Спартак» не слабый, просто мы сильные»

Нападающий «Факела» Евгений Марков, забивший в ворота «Спартака» первый мяч, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «красно-белыми», 2:0, в матче 20-го тура РПЛ.

- Все задаются вопросом, как вам два раза в этом сезоне удалось обыграть «Спартак»?

- Никакого секрета здесь нет. Мы каждый день работаем на тренировках, выполняем требования тренера. Перед матчем досконально разобрали игру «Спартака». Смотрели, как он играл на сборах и с «Зенитом». Тренер подсказал, как ему противостоять.

- В чем «Спартак» оказался слаб?

- Он не слабый. Просто мы сильные.

- Как оцениваете старт команды в весеннем отрезке?

- Прошло всего два матча. Впереди еще десять игр. Так сложилось, что лидеры теряют очки. А наша задача сейчас – готовиться к следующей встрече с «Оренбургом».

- Что посоветуете «Оренбургу», которому скоро играть со «Спартаком» в Кубке?

- У «Спартака» на самом деле очень хорошие футболисты, технически сильные. Главное – не дать им пространства. Мы это показали.

- Было заметно, что на «Зенит» подопечные Абаскаля вышли супермотивированные, чего не скажешь о матче с вами. Такой подход соперника не обижает?

- Думаю, «Спартак» на нас тоже настроился, просто мы больше хотели взять три очка, поэтому выиграли.

- Можно сказать, что «Факелу» повезло из-за того, что у «Спартака» не было Промеса? Это ведь главное оружие соперника.

- Конечно, Промес за последние десять лет один из лучших иностранцев в РПЛ. Но если бы он был на поле, кардинально ничего бы не изменилось.

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- Вашу команду приехало поддержать большое количество болельщиков. Это было неожиданно?

- Да нет. Наоборот. Спасибо им за поддержку. Мы играли как будто дома. Да и вообще народу на трибунах было много, около 11 тысяч человек. Настоящий футбольный праздник. После введения паспорта болельщика не так много стадионов, куда ходит столько зрителей.

- Как вам поле в «Лужниках», и когда последний раз выходили на газон главной арены страны?

- В прошлом году играли здесь с «Торпедо» и уступили. А что касается газона, для этого времени года и погоды, которая была, он прекрасный.

Елена Григорьевская