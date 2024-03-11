Гладилин — о победе «Факела» над «Спартаком»: «Ключевой фактор — мастерство Ташуева»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин назвал причину победы «Факела» над «красно-белыми» (2:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Ключевой фактор — мастерство тренера Ташуева, который просто переиграл Абаскаля, который еще сырой и не готов для такой команды как «Спартак», — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

По итогам 20 туров «Спартак» находится на шестой позиции в Российской премьер-лиге, имея на своем счету 31 очко. «Факел» располагается на 11-й строчке, сумев набрать 25 баллов.

Следующим соперником «Спартака» в РПЛ станет «Урал», а «Факелу» предстоит встретиться с «Оренбургом».