Агент Гурцкая раскритиковал работу Малышева в «Спартаке»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о генеральном директоре «Спартака» Олеге Малышеве.

«Он не справляется. Авторитета не хватает для того, чтобы не вышел скандал с Джикией, Соболевым, не вышла история с перелетом Абаскаля. Плюс непригодное поле», – сказал агент на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

По мнению Гурцкая, скандалы в клубе продолжаются, однако позитивных моментов всё меньше. Даже ничья с «Зенитом» (0:0) ни о чём не говорит.

Добавим, что «красно-белые» после 19 туров в чемпионате России находятся на четвёртой строчке. Коллектив Гильермо Абаскаля заработал 31 очко.