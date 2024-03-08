Шешуков: «Спартак» не показывает целостной игры»

Бывший игрок «Спартака» Александр Шешуков поделился мнением об игре «Спартака» в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, несмотря на яркие отрезки, которые имеют место быть в выступлениях «красно-белых», целостной игры команда не показывает.

«Может быть, удаётся добиться результата за счёт класса и опыта, но какой-то цельной игры после чемпионства 2017 года «Спартак» не показывал», — приводит слова Шешукова RT

После 19 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 10 марта против «Факела». Начало — в 19:00 по московскому времени.