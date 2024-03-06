«Спартак» нашёл опорника в Бразилии

В зимнее трансферное окно московский «Спартак» мог подписать опорного полузащитника «Коринтианса» Фаусто Веру.

По информации Metaratings, «Спартак» давно следит за Верой, однако зимой «красно-белые» решили не приобретать 23-летнего футболиста. Как утверждает источник, вопрос о трансфере опорника был отложен столичным клубом до предстоящего лета.

При этом отмечается, что никаких официальных контактов между «Спартаком» и Верой пока не было.

В 2023 году полузащитник принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Веры в семь миллионов евро.