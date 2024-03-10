Накажет ли Абаскаль Соболева: Ожидаемые составы «Спартака» и «Факела» на матч 20-го тура РПЛ

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет ориентировочные составы московского «Спартака» и воронежского «Факела» на очный матч 20-го тура чемпионата России.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Дуарте, Бабич, Денисов, Мартинс, Пруцев, Мозес, Игнатов, Зиньковский, Угальде.

«Факел»: Беленов, Мастерной, Божин, Сенаджи, Черов, Магаль, Мендель, Квеквескири, Альшин, Аппаев, Марков.

В обеих командах по одному дисквалифицированному футболисту. Это Даниил Хлусевич и Вячеслав Якимов. Они точно пропустят матч из-за перебора жёлтых карточек. Кроме того, Гильермо Абаскаль не сможет рассчитывать на травмированных Тео Бонгонда, Руслана Литвинова и Томаша Тавареша.

«Спартак» в 19 турах чемпионата России набрал 31 очко, у «Факела» 22 балла. Матч был перенесён в «Лужники» из-за неудовлетворительного состояния газона «Лукойл Арены». Стартовый свисток прозвучит в 19:00, текстовая онлайн-трансляция будет доступна здесь.

Кирилл Иванцов