«Добили-таки рыжего бедолагу»: Реакция соцсетей на возможное увольнение Абаскаля

После поражения «Спартака» от «Факела» в 20-м туре чемпионата России в российских СМИ прогремела новость о том, что дни главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля сочтены. Столичный клуб 10 марта неожиданно проиграл «Факелу» со счётом 0:2.

На следующий день журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале одним из первых сообщил, что на место Абаскаля претендует наставник «Краснодара» Владимир Ивич или Станислав Черчесов. «Евро-Футбол.Ру» собрал реакцию болельщиков и показывает вам самые яркие эмоции болельщиков.

«Поздно, сезон слили. Это надо было делать как минимум зимой, а в идеале в конце прошлого сезона, тогда уже всё понятно было с этим персонажем», - Александр Ч.

«Ивич кандидат на Тушино!??! Что за бред?» - @FilMark77

«Даже если придёт Черчесов, он максимум продержится год-другой? Нигде раньше долго не работал», - @makkie_ya

«Рыжего надо менять сейчас», Aleksandr T.

«Факел снимает и назначает тренеров Спартака», - @pompeiuscoin

«Добили-таки рыжего бедолагу. Ну с усатым они ещё хлебнут», - Игорь А.

«Если придет усатый хрен, на Спартаке ставлю крест и не смотрю более», - @tosbandos

«Оставьте Абаскаля. Болельщики всех остальных клубов просят вас об этом», - Byram K.

«Дайте Гиле поработать!» - Edward M.

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