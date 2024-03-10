«Джикия показал, что ему важен «Спартак» — Абаскаль

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос об игре защитника команды Георгия Джикии в минувшем матче с «Факелом».

Встреча между командами завершилась победой воронежцев со счетом 2:0. Джикия вышел на замену на 69-й минуте поединка и не отметился голевыми действиями.

— Джикия сделал то, что его просили сделать. Он показал, что ему важна команда. Он готов использовать каждую минуту, — приводит слова Абаскаля «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки.

После 20 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 31 очко.