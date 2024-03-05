Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зиньковский: «В матче с «Зенитом» всё было против нас, но мы показали достойный футбол»

05 Марта 2024 • 09:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
10.03 19:00

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о матче 19-го тура РПЛ против «Зенита», который завершился с ничейным счётом 0:0.

По мнению футболиста, несмотря на непростую игру, «Спартаку» удалось показать достойный футбол.

«В этом матче всё было против нас, но мы показали достойный футбол. Очень тяжёлая игра, много стыков, ругани и мало моментов», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 10 марта против «Факела». Начало — в 19:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Антон Зиньковский ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Марта
09:24
Зиньковский: «Для меня никакой разницы нет, где Абаскаль смотрел матч с «Зенитом»
09:12
Зиньковский: «В матче с «Зенитом» всё было против нас, но мы показали достойный футбол»
04 Марта
23:19
Журова — о помощи российских властей Промесу «Как это возможно вообще?»
22:55
Шитов: «Видно, что Угальде хорошо выбирает позицию, у него большое будущее, и не только в «Спартаке»
22:28
Борис Игнатьев считает, что «Спартак» может обойтись без Промеса
21:52
Аршавин – об отъезде Абаскаля: «Думает, что все схавают, если нет – заплатят, и я уеду»
20:51
Титов – об отъезде Абаскаля перед матчем с «Зенитом»: «Пусть так делает всегда!»
20:29
Агент Гурцкая раскритиковал работу Малышева в «Спартаке»
20:11
Балахнин – о Промесе: «Если кто-то виноват, то нельзя называть чёрное белым»
19:39
​Появилась информация о ДТП с участием Промеса 2
19:15
Колосков – о приговоре Промеса: «Как говорил Жеглов: «Вор должен сидеть в тюрьме»
19:07
«Спартак» тренируется на базе в Тушино
19:03
​​В Госдуме отреагировали на новости о Промесе 2
18:41
​​Российские власти вмешались в ситуацию Промеса в ОАЭ 2
18:29
​В «Факеле» отреагировали на новость о Промесе
18:14
Известный агент из Дубая сообщил, когда Промес вернётся в Россию
18:12
​​«Прекрасная реклама «Спартаку»: Губерниев высказался о ситуации Промеса
18:09
Гладилин — о возвращении Промеса: «Не знаю, хорошая ли это новость для «Спартака»
18:06
​​Каррера: «Рад за Промеса, он – легенда «Спартака» 2
17:45
Промеса ждёт наказание после возвращения в Россию 3
17:13
​Стало известно, когда Промес сможет сыграть за «Спартак»
15:31
Маслов: «Неприятности Промеса не должны сказываться на нас»
15:18
Угальде: «Я не удивлён, что Абаскаль улетел из Санкт-Петербурга» 1
15:07
Газзаев — о поступке Абаскаля, который уехал в Москву: «Может, «Спартаку» тогда вообще лучше без него играть?»
13:57
Юрист из Дубая рассказал, в каком случае Промес сможет отделаться штрафом
11:26
Шелия: «Если бы я хотел ударить Соболева, ударил бы»
09:58
Угальде: «Спартак» — команда уровня Лиги чемпионов»
03 Марта
16:06
Семшов: «В матче с «Зенитом» «Спартак» выглядел достаточно целостно»
15:38
Кузьмичёв: «У Джикии хорошие отношения с тренерами, за исключением Абаскаля»
14:55
Деменко предположил, почему тренер «Спартака» Абаскаль смотрел матч с «Зенитом» на клубной базе
13:55
Гладилин: «Спартак» находится в очень хорошем функциональном состоянии»
13:45
Бушманов: «У «Зенита» и «Спартака» получился равный матч»
13:23
Лепёхин похвалил прессинг «Спартака» в матче с «Зенитом»
12:05
Бушманов: «Выступление Угальде вызвало положительные эмоции»
11:39
Канчельскис — о поступке Абаскаля: «Это позор»
11:16
Зиньковский не видит ничего плохого в решении Абаскаля уехать в Москву
10:49
Маслов: «Спартак» в хорошем состоянии»
10:01
Бубнов — об игре Соболева в матче с «Зенитом»: «Вообще нулевой, ничего не сделал»
09:49
Мостовой: «Зенит» был ближе к победе, чем «Спартак»
09:22
Шикунов: «Угальде хорош»
01 Марта
20:32
Бонгонда сыграет с «Факелом» — источник
17:48
В «Химках» не приветствуют проведение матча «Спартака» и «Факела» на их стадионе
29 Февраля
21:51
«Думал, агрономы крутые, как варёные яйца»: Андрей Федун — о неготовности поля «Спартака» 3
21:40
«Спартак» может принять «Факел» в Химках
21:25
Салихова определила главную причину неготовности домашнего поля «Спартака»
21:17
В «Спартаке» объяснили, почему пострадал газон «Лукойл Арены»
20:55
«Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» 8
20:47
Названы стадионы, на которых «Спартак» может принять «Факел»
20:18
«Спартаку» запретили играть на «Лукойл Арене» 6
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ФАКЕЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего В «Манчестер Юнайтед» выбрали нового главного тренера - идут переговоры Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей ​Появился неожиданный кандидат на пост главного тренера «Барселоны» Судья объяснил скандальное удаление Беллингема «Реал» готовит громкую продажу звезды команды «Барселона» хочет избавиться от двух игроков ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Реал» лишился 27 голов из-за VAR Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках»
Спортивные новости
«Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Марта
10:14 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Первый тур РПЛ после зимней паузы - со знаком минус»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Забрал бы назад Захаряна»
10:09 · Россия. Премьер-лига
Кучаев: «Благодарен ЦСКА, что они без каких-либо проблем меня отпустили»
10:08 · Россия. Премьер-лига
«Зенита» обратился к Малафееву
10:02 · Россия. Премьер-лига
Черчесов раскритиковал Дзюбу за игру с «Динамо»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Галактионов оценил игру Ньямси в матче с «Динамо»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Договорились, что Лещук будет основным вратарём «Динамо»
09:50 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Я бы хотел, чтобы «Динамо» давило на «Краснодар» и «Зенит»
09:43 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Реала» высказался об аресте Промеса
09:37 · Россия. Премьер-лига
Аршавин предположил, почему в 19-м туре РПЛ не было удалений и пенальти
09:25 · Россия. Премьер-лига
Аршавин высказал мнение об интересе «Зенита» к Чалову
09:24 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Для меня никакой разницы нет, где Абаскаль смотрел матч с «Зенитом»
09:12 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «В матче с «Зенитом» всё было против нас, но мы показали достойный футбол»
08:49 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо проголосует на выборах президента России 1
08:44 · Россия. Премьер-лига
Черчесов назвал три клуба, которые претендуют на чемпионство в России
Все новости
Рекомендуем