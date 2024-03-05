Зиньковский: «В матче с «Зенитом» всё было против нас, но мы показали достойный футбол»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о матче 19-го тура РПЛ против «Зенита», который завершился с ничейным счётом 0:0.

По мнению футболиста, несмотря на непростую игру, «Спартаку» удалось показать достойный футбол.

«В этом матче всё было против нас, но мы показали достойный футбол. Очень тяжёлая игра, много стыков, ругани и мало моментов», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

После 19 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут 10 марта против «Факела». Начало — в 19:00 по московскому времени.