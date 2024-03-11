Кечинов: «Факел» опять проявил характер, а у «Спартака» не было игры

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал поражение «красно-белых» от «Факела».

Встреча 20-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:0 в пользу воронежского клуба.

Эксперт признался, что поражение «Спартака» стало для него неожиданным, но игра прошла по такому же сценарию, как и первый матч в Воронеже, когда «Факел» показал характер.

«Факел» опять проявил те же качества, а «Спартак» — нет. У «Спартака» не было никакой игры — отсюда и результат», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

После 20 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. «Факел» идет на 11-й строчке, имея в копилке 25 баллов.