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В «Химках» не приветствуют проведение матча «Спартака» и «Факела» на их стадионе

01 Марта 2024 • 17:48 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
10.03 19:00

В подмосковных «Химках» высказались по поводу потенциальной идеи провести матч 20 тура РПЛ между московским «Спартаком» и воронежским «Факелом» на стадионе клуба – «Арене Химки».

«Мы не поддержим такое «незапланированное» решение. Надеюсь, коллеги смогут подобрать для своего матча другую арену», - говорит «Спорт-Экспрессу» Николай Оленев, гендиректор подмосковного клуба. Он добавил, что в марте у кандидата на выход в РПЛ из Мелбет-Первой лиги три важных домашних поединка.

Напомним, что матч «красно-белых» и «огнеопасных» не сможет состояться на домашнем стадионе «Спартака», «Лукойл Арене», так как газон там не соответствует нормам РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Факел Николай Оленев ещё теги

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