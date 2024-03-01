В «Химках» не приветствуют проведение матча «Спартака» и «Факела» на их стадионе

В подмосковных «Химках» высказались по поводу потенциальной идеи провести матч 20 тура РПЛ между московским «Спартаком» и воронежским «Факелом» на стадионе клуба – «Арене Химки».

«Мы не поддержим такое «незапланированное» решение. Надеюсь, коллеги смогут подобрать для своего матча другую арену», - говорит «Спорт-Экспрессу» Николай Оленев, гендиректор подмосковного клуба. Он добавил, что в марте у кандидата на выход в РПЛ из Мелбет-Первой лиги три важных домашних поединка.

Напомним, что матч «красно-белых» и «огнеопасных» не сможет состояться на домашнем стадионе «Спартака», «Лукойл Арене», так как газон там не соответствует нормам РПЛ.