Гладилин: «Факел» переиграл «Спартак» по всем статьям»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о поражении столичного клуба от воронежского «Факела» (0:2) в 20-м туре чемпионата России.

Специалист признался, что не ожидал поражения «Спартака». По его мнению, «красно-белые» должны были уверенно одолеть «Факел» и приблизиться к топ-3.

«Матч разочаровал, «Спартак» даже близко не был похож на себя самого в Петербурге. «Факел» переиграл по всем статьям, у них была больше самоотдача», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

В следующем туре «Спартак» примет у себя дома «Урал», а «Факел» встретится на своем поле с «Оренбургом». Матчи запланированы на конец марта.

