Маслов: «Хорошо отношусь к Абаскалю, этот человек — настоящий профессионал»

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о главном тренере своей команды Гильермо Абаскале.

Футболист заявил, что он с уважением относится к испанскому специалисту и не думает о том, чтобы пересидеть его в клубе.

«Хорошо отношусь к Гильермо. Этот человек — настоящий профессионал. Он работает, и я отдаю себя на тренировках», — приводят слова Маслова «Известия».

Напомним, Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года, сменив на этом посту Паоло Ваноли. После 19 туров туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 31 набранное очко.