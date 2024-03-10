Аппаев: «Один из лучших матчей, не думаю, что самый лучший»

Лучший футболист встречи «Спартак» - «Факел» Хызыр Аппаев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- В чем сегодня «Факел» был сильнее «Спартака»?

- Я бы не сказал, что было прям только одно. Я считаю, что мы просто правильно выбрали тактику на игру, высоко прессинговали, не садились и не боялись играть. Хоть и «Спартак» - это хорошая команда, мы старались высоко играть в прессинг. Я думаю, получилось.

- Насколько тяжело было выдерживать давление во втором тайме?

- Конечно, когда играешь в прессинг, нам нереально всю игру так высоко прессинговать, поэтому в конце просели. Считаю, что хорошо справились в обороне.

- Можно сказать, что это лучший матч сезона для «Факела»?

- Один из лучших, не думаю, что самый лучший.

- Себя вы считаете лучшим в этом матче?

- Нет вообще. У нас вся команда работает. Нельзя кого-то выделять в команде. Все одинаково выкладываются.